Новую археологическую находку обнаружили в Сарайшыке

В этом году студенты специальности «Историк-исследователь» приняли участие в археологических раскопках в музее-заповеднике «Сарайшык». Характерный для
«Мавзолеи, построенные подобным образом, были обнаружены в Сарайшыке и ранее, но были сильно повреждены. Особенность этого мавзолея в том, что его дромос полностью сохранился. По предварительному предположению, здесь могли быть захоронены люди, обладавшие высоким статусом в обществе», — говорит археолог Амангельды Заинов.
Длина дромоса с дверью, обращенной на юго-восток, составляет 170 см, высота — 60 см. Это частично раскопанная часть коридора, рассказал археолог.
Археологи вели раскопки раздельно в трех частях. В одной из них были найдены стены большой гробницы, соединенной с коридором. Ее поперечная длина — 6 метров, высота — 1 метр, толщина стен — 55 сантиметров.
«Для строительства этого мавзолея использовались желтый и красный кирпич. Желтые кирпичи — это древние кирпичи эпохи Золотой Орды, а красные кирпичи, очевидно, изготавливаются путем обжига строительных блоков. Это редчайший объект в Сарайшыке», — рассказывает студент Ерасыл Омирбек, участвовавший в археологических раскопках.
В южной части дромоса также было обнаружено хозяйственное помещение. При раскопках здесь были найдены керамические кувшины и украшения, а также средневековые декоративные лепные изделия и медные монеты. Археологический объект будет тщательно исследован.
Эти ценные новые исторические факты были обнаружены студентами, принимавшими участие в раскопках средневекового города в рамках учебной практики на основе двустороннего соглашения между Атырауским университетом имени Х. Досмухамедова и музеем-заповедником «Сарайшык». Руководство музея-заповедника наградило благодарственными письмами 19 студентов, активно участвовавших в раскопках.