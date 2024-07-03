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Новую археологическую находку обнаружили в Сарайшыке

Студенты Атырауского университета им. Х. Досмухамедова при археологических раскопках обнаружили дромос древнего мавзолея. По словам ученых, найденный объект — это совершенно новая археологическая находка, ничего подобного в предыдущих исследованиях не обнаруживалось, передает ИА El.kz со ссылкой на МНВО.

В этом году студенты специальности «Историк-исследователь» приняли участие в археологических раскопках в музее-заповеднике «Сарайшык». Характерный для XV—XVI вв.еков добротный и изящный объект построен из жженого кирпича. Несмотря на то, что купол мавзолея был разрушен, закрытый коридор сохранился в нетронутом виде.

«Мавзолеи, построенные подобным образом, были обнаружены в Сарайшыке и ранее, но были сильно повреждены. Особенность этого мавзолея в том, что его дромос полностью сохранился. По предварительному предположению, здесь могли быть захоронены люди, обладавшие высоким статусом в обществе», — говорит археолог Амангельды Заинов.

Длина дромоса с дверью, обращенной на юго-восток, составляет 170 см, высота — 60 см. Это частично раскопанная часть коридора, рассказал археолог.

Археологи вели раскопки раздельно в трех частях. В одной из них были найдены стены большой гробницы, соединенной с коридором. Ее поперечная длина — 6 метров, высота — 1 метр, толщина стен — 55 сантиметров.

«Для строительства этого мавзолея использовались желтый и красный кирпич. Желтые кирпичи — это древние кирпичи эпохи Золотой Орды, а красные кирпичи, очевидно, изготавливаются путем обжига строительных блоков. Это редчайший объект в Сарайшыке», — рассказывает студент Ерасыл Омирбек, участвовавший в археологических раскопках.

В южной части дромоса также было обнаружено хозяйственное помещение. При раскопках здесь были найдены керамические кувшины и украшения, а также средневековые декоративные лепные изделия и медные монеты. Археологический объект будет тщательно исследован.

Эти ценные новые исторические факты были обнаружены студентами, принимавшими участие в раскопках средневекового города в рамках учебной практики на основе двустороннего соглашения между Атырауским университетом имени Х. Досмухамедова и музеем-заповедником «Сарайшык». Руководство музея-заповедника наградило благодарственными письмами 19 студентов, активно участвовавших в раскопках.

археология
история