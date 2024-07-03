Новую археологическую находку обнаружили в Сарайшыке

«Мавзолеи, построенные подобным образом, были обнаружены в Сарайшыке и ранее, но были сильно повреждены. Особенность этого мавзолея в том, что его дромос полностью сохранился. По предварительному предположению, здесь могли быть захоронены люди, обладавшие высоким статусом в обществе», — говорит археолог Амангельды Заинов.