Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланировано

Какие работы на реках Крыма готовятся провести
По словам Захарова, в Крыму в последние годы фиксируется увеличение количества осадков в связи с изменением климата. И сегодня перед специалистами стоит задача понять, скачок это или устойчивая тенденция.
«Если это тенденция, то надо пересматривать и планировать отдельные мероприятия совместно с муниципальными властями по созданию инженерной защиты территорий», — сказал Захаров.
Он отметил, что в текущем году будет сформирован список водных объектов, с которыми будут работать в рамках федеральных проектов. И некоторые мероприятия уже запланированы.
«Сейчас идет разработка проектно-сметной документации по расчистке русла и руслорегулированию реки Мелек-Чесме и притока Катерлез на территории города Керчь. Все помнят ситуацию, когда в Керчи выпала чуть ли не полугодовая норма осадков за два дня. Инициировав создание защитных мероприятий, нужно было сначала выполнить проектирование», — поделился Захаров.
Он отметил, что работа специалистов предполагает «очень точные расчеты и взвешенный контроль на всех этапах».
«То есть идут изыскания по реке, актируются состояния в настоящий момент и то состояние, которое желательно. Такие объекты финансируются в виде субвенций из федерального бюджета. И только после одобрения Главгоссэкспертизы мы приступаем к реализации этих мероприятий», — добавил Захаров.
Также, по его словам, сейчас дорабатывается документация, согласно которой проведут расчистку участков русла реки Салгир. Это будет сделано как в самом Симферополе, так и за пределами его городской части, в том числе в селах Мирное, Белоглинка и Грушево.
«Так будет и в дальнейшем, чтобы жители Крыма не думали, что у нас какой-то особый статус. Да, конечно, столица республики на особом контроле, но и другие участки территории, где есть проблемные моменты, не остаются без внимания», — отметил Захаров.
Так, например, в 2024 году будет выполнена расчистка участков русла реки Шелен с притоком на территории городского округа Судак, протяженностью 2,82 километра, добавил он.
По словам Захарова, с 2021 по 2024 года в Крыму было расчищено более 20 километров русел рек. Это в том числе участки русел рек Салгир, Отуз и Славянка, а также ручья Кизилташский. В результате более чем 13 тысячам человек стало безопаснее и комфортнее жить рядом, отметил Захаров.
«Когда река живет нормальной жизнью, население получает более экологически правильное состояние прилегающей территории», — добавил он.
В чем уникальность крымских рек
Захаров подчеркнул, что большинство рек Крыма — это уникальные водные объекты. Прежде чем спуститься в степные районы, где движение воды более спокойное, многие из них проходят по горной и предгорной части и в период паводков селеопасны. При этом паводки случаются как минимум дважды в год. Это связано с интенсивным выпадением осадков в определенные периоды и таянием снегов в горах, сказал Захаров.
«Реки с таким режимом жизнедеятельности существуют только в двух — трех регионах России и в мире вообще», — заметил он.
Многие реки селеопасны: бурные водные потоки с гор несут с собой камни и бревна. Следовательно, крымские реки требуют особого внимания в части работ по расчистке и возведению инженерных сооружений для регулирования русел, сказал специалист.
Такие мероприятия нередко осложняются тем, что в реке не может подойти техника, и тогда работы выполняются вручную. Кроме того, есть ограничения по времени: работы не производятся в период нереста рыб в предпаводковый период.
«Особое внимание к тем реками, которые являются малыми, а у нас почти все реки в Крыму менее 10 км длиной, то есть малые реки. И в летний период, когда низкие горизонты воды, мы их пытаемся чистить», — сказал Захаров.
Помимо плановой работы в рамках различных проектов, федеральных и региональных, «все время идет мониторинг состояния водных объектов и по необходимости предпринимаются действия» по расчистке, добавил Захаров.
Это важно еще и с точки обеспечения крымчан водой, подчеркнул он.
«У нас 23 основных водохранилища, из них 15 — естественного стока, то есть на реках Крыма. Поэтому эти водохранилища и другие меньшие по объему водные объекты наполняются речным стоком. Соответственно, наполнение водохранилищ зависит от качества поступления воды», — пояснил Захаров.