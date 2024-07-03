Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланировано

Захаров подчеркнул, что большинство рек Крыма — это уникальные водные объекты. Прежде чем спуститься в степные районы, где движение воды более спокойное, многие из них проходят по горной и предгорной части и в период паводков селеопасны. При этом паводки случаются как минимум дважды в год. Это связано с интенсивным выпадением осадков в определенные периоды и таянием снегов в горах, сказал Захаров.