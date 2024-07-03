Омичка пыталась на ходу залезть в поезд «Москва-Адлер»

Проводник сорвал стоп-кран, чтобы пассажирка не пострадала. Полиция, прибывшая на место, выяснила, что девушка — 20-летняя жительница деревни Веселые Рощи Таврического района Омской области. Ранее она судима не была, но теперь в отношении нее составлен административный протокол по 11.17 КРФ об АП (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).