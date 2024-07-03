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Омичка пыталась на ходу залезть в поезд «Москва-Адлер»

Как стало известно «СуперОмску», на станице Кавказская Краснодарского края произошел инцидент с участием жительницы Омской области.

Источник: РИА "Новости"

По данным «СуперОмска», вечером 1 июля 2024 года, когда начал трогаться поезд «Москва-Адлер», на него прямо на ходу попыталась запрыгнуть девушка, по-видимому, опоздавшая пассажирка.

Проводник сорвал стоп-кран, чтобы пассажирка не пострадала. Полиция, прибывшая на место, выяснила, что девушка — 20-летняя жительница деревни Веселые Рощи Таврического района Омской области. Ранее она судима не была, но теперь в отношении нее составлен административный протокол по 11.17 КРФ об АП (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).