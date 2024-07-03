В Приморье нетрезвая женщина-водитель врезалась в детский автобус

Прокуратура Надеждинского района взяла под контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором участвовал автобус, предназначенный для перевозки детей.
3 июля на 721 километре автодороги «Хабаровск-Владивосток» произошло ДТП с участием автомобиля Suzuki Escudo под управлением женщины-водителя 1991 года рождения. Машина направлялась из села Вольно-Надеждинское в поселок Оленевод. По предварительным данным, водитель Suzuki, перестраиваясь, не предоставила автобусу «Центра содействия семейному устройству детей» право приоритетного движения, что и стало причиной столкновения.
В результате дорожного инцидента Suzuki оказался в кювете, а микроавтобус оказался на леерном ограждении трассы.
Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, правоохранители установили, что водитель автомашины Suzuki Escudo находилась за рулем в состоянии опьянения. На женщину был составлен протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
Также установлено, что гражданская ответственность виновницы аварии, касающаяся возмещения ущерба третьим лицам, не была застрахована.
В связи с повреждением транспортного средства детского учреждения прокуратура проконтролирует ход административного расследования и процесс возмещения вреда.
К счастью, в момент аварии в автобусе детей не было. В автомобиле находились водитель и двое пассажиров.