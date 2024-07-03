В Приморье нетрезвая женщина-водитель врезалась в детский автобус

3 июля на 721 километре автодороги «Хабаровск-Владивосток» произошло ДТП с участием автомобиля Suzuki Escudo под управлением женщины-водителя 1991 года рождения. Машина направлялась из села Вольно-Надеждинское в поселок Оленевод. По предварительным данным, водитель Suzuki, перестраиваясь, не предоставила автобусу «Центра содействия семейному устройству детей» право приоритетного движения, что и стало причиной столкновения.