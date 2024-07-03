В Челябинскую область возвращается летняя жара

Июнь подарил южноуральцам незабываемые впечатления: тут тебе и палящее солнце, и зной, от которого многие прятались в водоёмах, и бесконечные ливни с грозами, заставившие изрядно понервничать местных жителей, а также чрезвычайные и коммунальные службы.