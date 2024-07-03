В Челябинскую область возвращается летняя жара

— Высотный гребень постепенно распространяет своё влияние на территорию Южного Урала, в связи с чем ожидается дальнейшее повышение температурного фона, — рассказали в местном Гидрометцентре.
В Челябинской области 3 июля ожидается переменная облачность. Утром отдельные районы накроет туман, днём — преимущественно без осадков. Ветер северной четверти не доставит особых проблем. Температура воздуха днём поднимется до +24, +29°, ночью опустится до +10,+15.
В столице региона сегодня переменная облачность, без существенных осадков. Столбики уличных термометров поднимутся до +25, +27°.
Особенно жаркими, выше 30 градусов, обещают быть четверг, пятница и суббота. С воскресенья температура снова начнёт понемногу падать.
Июнь подарил южноуральцам незабываемые впечатления: тут тебе и палящее солнце, и зной, от которого многие прятались в водоёмах, и бесконечные ливни с грозами, заставившие изрядно понервничать местных жителей, а также чрезвычайные и коммунальные службы.