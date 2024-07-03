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В Красноярском крае мигрантам хотят запретить работать в такси

Помимо этого, им могут ввести запрет на торговлю алкоголем.

Источник: Агентство «Москва»

В Красноярском крае мигрантам могут запретить работать на такси и продавать алкоголь. Проект указа губернатора 25 июня появился на сайте краевого правительства.

С 2025 года может появиться запрет на работу мигрантов, имеющих патент, в определённых сферах. В частности, мигрантам запретят торговлю алкоголем и табачными изделиями в специальных магазинах, а также работу в такси.

Если указ вступит в силу, то действовать он начнёт с 1 марта 2025 года. Поясняется, что водители такси часто нарушают ПДД, а в сфере торговли нарушают миграционное законодательство.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске будут судить сотрудника полиции, который за взятку предоставлял знакомым сведения о мигрантах.