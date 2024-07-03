В Красноярском крае мигрантам хотят запретить работать в такси

В Красноярском крае мигрантам могут запретить работать на такси и продавать алкоголь. Проект указа губернатора 25 июня появился на сайте краевого правительства.
С 2025 года может появиться запрет на работу мигрантов, имеющих патент, в определённых сферах. В частности, мигрантам запретят торговлю алкоголем и табачными изделиями в специальных магазинах, а также работу в такси.
Если указ вступит в силу, то действовать он начнёт с 1 марта 2025 года. Поясняется, что водители такси часто нарушают ПДД, а в сфере торговли нарушают миграционное законодательство.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске будут судить сотрудника полиции, который за взятку предоставлял знакомым сведения о мигрантах.