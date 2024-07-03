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Крымский мост: ситуация на утро среды

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым. Утром в среду на подходах к Крымскому мосту нет очередей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 7.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в сообщении.

При этом движение по мостовому переходу перекрывали с 3.50 до 5 часов утра. Это делается в целях безопасности — Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.

Во вторник веером движение автотранспорта на Крымскому мосту также было остановлено. Спустя примерно час мост открыли, в очереди с обеих сторон скопилось больше 500 автомобилей.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах и на сайте РИА Новости Крым.