Крымский мост: ситуация на утро среды

«По состоянию на 7.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в сообщении.
При этом движение по мостовому переходу перекрывали с 3.50 до 5 часов утра. Это делается в целях безопасности — Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Во вторник веером движение автотранспорта на Крымскому мосту также было остановлено. Спустя примерно час мост открыли, в очереди с обеих сторон скопилось больше 500 автомобилей.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах и на сайте РИА Новости Крым.