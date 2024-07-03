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С 3 июля с нового автовокзала Ростова пустят рейсы в Шахты

С центрального автовокзала в Ростове пустят регулярные рейсы в Шахты.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове пустят регулярные рейсы с нового автовокзала в Шахты. Об этом сообщили представители Центрального автовокзала, расположенного на месте старого аэропорта по проспекту Шолохова. Автобусы выйдут на маршрут с 3 июля.

Междугородний транспорт будет ходить ежедневно каждые полтора-два часа. Автобусы отправятся из Ростова по следующему графику: 07:40, 10:00, 11:30, 13:30, 15:20, 17:00.

Технически новый автовокзал открыт с 27 июня. Оттуда уже курсируют рейсы в 10 направлениях. Список продолжит расширяться.