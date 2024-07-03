В Красноярске на месяц частично перекрыли улицу Вавилова

В Красноярске на месяц перекрыли движение на участке улицы Вавилова. Об этом сообщает СГК.
На отрезке улицы Вавилова от дома № 14 до дома № 30 с 1 по 29 июля перекрывают участок для движения транспорта. После этого до конца сентября будет ограничено движение на расположенном рядом участке автодороги.
Причина — ремонт теплосетей.
«После проведения ремонта улучшится качество тепло- и водоснабжения нескольких десятков объектов к началу отопительного сезона», — отмечают в компании.
Ранее сообщалось о том, что в связи с ремонтом теплосетей временно меняется схема движения маршрутов № 90 и 92.