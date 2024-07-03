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Новокузнечанка, пьяной выбросившая двух собак с 5-го этажа, пойдёт под суд

Женщина разозлилась на хозяйку животных и решила так отомстить.

В Кузнецком суде г. Новокузнецка рассмотрят уголовное дело в отношении новокузнечанки, обвиняемой в жестоком обращении с животными. Женщина выбросила двух собак с пятого этажа.

Установлено, что 18 апреля текущего года подсудимая выпивала со знакомой, которая пришла к ней со своими двумя собаками Соней и Семеном. Женщины поссорились, и обвиняемая вышла на балкон, чтобы успокоиться. Через некоторое время на балкон выбежали две собачки, и так как подсудимая была очень зла на их хозяйку, то выкинула животных с пятого этажа и спокойно ушла.

Спустя несколько дней к ней домой приехали сотрудники полиции и доставили в отдел. Вину новокузнечанка признает полностью, в содеянном раскаивается.