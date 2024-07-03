Новокузнечанка, пьяной выбросившая двух собак с 5-го этажа, пойдёт под суд

Установлено, что 18 апреля текущего года подсудимая выпивала со знакомой, которая пришла к ней со своими двумя собаками Соней и Семеном. Женщины поссорились, и обвиняемая вышла на балкон, чтобы успокоиться. Через некоторое время на балкон выбежали две собачки, и так как подсудимая была очень зла на их хозяйку, то выкинула животных с пятого этажа и спокойно ушла.