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Музей под открытым небом: Омск украсят сотни уличных картин

С 1 июля художники России и зарубежья приступили к написанию настенных картин.

Источник: РИА "Новости"

Советский округ стал победителем международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!» по итогам народного голосования.

На втором месте с небольшим отрывом — Кировский район.

«Благодаря активности жителей приняли решение отметить муралами все пять округов Омска», — заявил губернатор Виталий Хоценко.

Сотни муралов украсят фасады городских зданий и общественных пространств. С 1 июля художники России и зарубежья приступили к написанию настенных картин. Работу планируется завершить до 15 августа 2024 года.

искусство