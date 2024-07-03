Музей под открытым небом: Омск украсят сотни уличных картин

Советский округ стал победителем международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!» по итогам народного голосования.
На втором месте с небольшим отрывом — Кировский район.
«Благодаря активности жителей приняли решение отметить муралами все пять округов Омска», — заявил губернатор Виталий Хоценко.
Сотни муралов украсят фасады городских зданий и общественных пространств. С 1 июля художники России и зарубежья приступили к написанию настенных картин. Работу планируется завершить до 15 августа 2024 года.