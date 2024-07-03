Волгоградцам рассказали о пользе фруктов и ягод в летний период

Ягоды и фрукты считаются источником многих витаминов, они обладают антисептическими свойствами и за счет усиления ферментативной активности обеспечивают регуляцию пищеварения. Также фрукты и ягоды являются главными поставщиками пищевых волокон, играющих важную роль в здоровье ЖКТ.
В этих продуктах содержится большое количество воды, что также способствует выведению продуктов обмена веществ, не задерживаясь в тканях организма. Они обладают и низкой калорийностью, способствуя поддержанию нормальной массы тела у ребенка.
Их употребляют как в свежем виде, так и в составе сложных блюд. Например, малину, клубнику или чернику можно добавить в кашу, а в качестве десерта специалисты рекомендуют фруктовый салат.
Однако эксперты напомнили, что детский рацион должен состоять не только из фруктов и ягод, а из разнообразных продуктов. Избыток пищевых волокон имеет не менее негативные последствия, чем их недостаток.