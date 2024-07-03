Концерты, интерактивы, фейерверк. Где в Минске отметить День Независимости

Главными республиканскими мероприятиями станут праздничный парад и театрализованный эпизод «80 победных лет» на пр. Машерова у стелы «Минск — город-герой», торжественная церемония награждения работников культуры и гала-концерт мастеров искусств в Большом театре, гала-концерт мастеров искусств Беларуси и России «Героям-освободителям — память на века» у стелы «Минск — город герой» (с 21.00 до 0.00).



В 23.00 состоится праздничный фейерверк в семи точках: в парках Победы, им. Павлова, им. Я. Купалы, на набережной в микрорайоне Дрозды, на площадках возле «Чижовка-Арены», Национальной библиотеки Беларуси и напротив парка им. Уго Чавеса.



Центральной городской площадкой празднования станет площадка у Дворца спорта, где состоится концерт «Мая Радзiма — Беларусь». Он стартует в 10.30 и продлится до 23.00. Выступят как популярные артисты, так и начинающие. Включаются совместные номера с юными солистами, ансамблями, вокальными и хореографическими коллективами.



Тематические программы запланированы и в районах. Так, с 12.00 до 17.00 минчан приглашают в парки 60-летия Октября и им. Уго Чавеса. Здесь гостей ожидают концерты, мастер-классы и интерактивные площадки.



Также гулянья развернутся в Лошицком усадебно-парковом комплексе с 10.00 до 19.00 (концертная программа до 17.00). На главной сцене выступят профессиональные артисты и коллективы белорусской эстрады. Предусмотрена работа анимационных и интерактивных площадок, творческих зон, объектов торговли и общественного питания. Состоятся спортивные конкурсы.



В парке им. Павлова развернутся интерактивные площадки «Символы моей страны!», «Счастливое детство!», «Территория здоровья», «Ярмарка спорта», «Всегда на страже!», «Город мастеров». Зрители увидят концертную программу «Квiтней, родная страна!». Время работы — с 10.00 до 19.00.



Праздник «Я за тебя сердцем, Беларусь» с 13.00 до 19.00 состоится в парке Курасовщина. В концерте примут участие коллективы района, представят стилизованную локацию «Самобытная Беларусь», фотовыставку «Молодежь независимой Беларуси». Будут работать аниматоры, игровые зоны для детей. Проведут мастер-классы, дегустации солдатской каши, спортивный квест «Наши победы тебе, страна!».



С 12.00 до 18.00 разнообразные активности предложит Центральный детский парк им. М. Горького. Пройдет праздничный концерт с участием заслуженных любительских и народных коллективов, развернется интерактивная площадка Департамента охраны Министерства внутренних дел и учреждений образования. С 10.00 до 19.00 организуется выездная торговля (включая дегустацию продукции).



Районный праздник «Под мирным небом Беларуси» с 12.00 до 19.00 состоится в парке Победы (пр. Победителей, вход напротив гостиницы «Виктория»). На сцене выступят творческие коллективы и индивидуальные исполнители Центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт», Минского государственного дворца детей и молодежи, артисты эстрады, пройдут церемонии награждения победителей районных конкурсов и проектов. В парке организуют спортивные состязания, предложат продегустировать солдатскую кашу. Откроется информационно-интерактивная площадка Центральной районной организации БО Красного креста и др.



С 12.00 до 15.00 праздновать День Независимости будут в Минском зоопарке. В программе — интерактивные площадки, мастер-классы, работа детской зоны.



Афиша мероприятий размещена на сайте Мингорисполкома.

