В Бухаре правоохранители накажут родителей, поженивших своих несовершеннолетних детей

В офисе детского омбудсмена напомнили, что в Узбекистане, согласно Семейному кодексу, мужчины и женщины могут вступать в брак в 18 лет. Нарушение этого требования противоречит правам ребенка на образование, здравоохранение, а также на гармоничное физическое, умственное и духовное развитие.