В Бухаре правоохранители накажут родителей, поженивших своих несовершеннолетних детей

Ситуацию взял на особый контроль детский омбудсмен, в РОВД Каракульского района провели доследственную проверку. Документы, собранные в отношении родителей несовершеннолетних в соответствии со статьей 47−3 КоАО, направлены в суд.
В офисе детского омбудсмена напомнили, что в Узбекистане, согласно Семейному кодексу, мужчины и женщины могут вступать в брак в 18 лет. Нарушение этого требования противоречит правам ребенка на образование, здравоохранение, а также на гармоничное физическое, умственное и духовное развитие.