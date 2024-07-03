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В Бухаре правоохранители накажут родителей, поженивших своих несовершеннолетних детей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На днях видео со свадьбой 16-летнего парня и 17-летней девушки из Бухарской области распространилось в социальных сетях. Их родителям грозит административное наказание.

Ситуацию взял на особый контроль детский омбудсмен, в РОВД Каракульского района провели доследственную проверку. Документы, собранные в отношении родителей несовершеннолетних в соответствии со статьей 47−3 КоАО, направлены в суд.

В офисе детского омбудсмена напомнили, что в Узбекистане, согласно Семейному кодексу, мужчины и женщины могут вступать в брак в 18 лет. Нарушение этого требования противоречит правам ребенка на образование, здравоохранение, а также на гармоничное физическое, умственное и духовное развитие.