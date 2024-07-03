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В Самаре сократят количество автобусов на маршруте № 203

Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым количество автобусов на городском маршруте № 203 будет сокращено.

В соответствии с изменениями, внесенными в реестр муниципальных маршрутов, предлагается сократить число единиц подвижного состава на маршруте № 203 с 25 до 18.

Напомним, сейчас автобус курсирует от завода «Экран» до санатория «Самарский» и обратно.