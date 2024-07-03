Никитин: нынешние сотрудники ГАИ вносят огромный вклад в обеспечение безопасности на дорогах

«Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!



У вашего ведомства долгая и насыщенная история, в которой отразились разные периоды жизни нашей страны. Менялось название, техническое оснащение, ситуация на дорогах. Неизменным остается профессионализм преданных своему делу сотрудников.



Праздник в этом году ведомство встречает со знакомым каждому из нас названием — Государственная автомобильная инспекция. В этом шаге отразилось уважение к традициям, которые были заложены ветеранами ГАИ.



Нынешние сотрудники ГАИ вносят огромный вклад в обеспечение безопасности на дорогах, приходят на помощь в сложных ситуациях, порой проявляют истинное мужество, помогая бороться с преступниками на дорогах, опасными нарушителями, тем самым сохраняя жизни и здоровье окружающих.



Нижегородская область обладает одной из самых развитых в стране автодорожных сетей. В регионе не только обновляются уже существующие дороги, но и создаются новые. Растет количество туристов, приезжающих в регион на автомобилях и автобусах. Вы помогаете жителям и гостям региона чувствовать себя спокойнее, увереннее в пути. Спасибо вам за это!



В профессиональный праздник желаю вам как можно меньше внештатных ситуаций! Здоровья, счастья и удачи!» — говорится в поздравлении.