К 2027 году в Шерегеше построят пятизвездочную гостиницу с виллами и термой

Как сообщает ТАСС, на секторе F в Шерегеше к 2027 году построят гостиничные комплексы площадью 10 га. Они станут часть комплекса «Алтын Шор» и будут включать в себя гостиничные номера, коттеджи, виллы, деловое пространство, термальные зоны.
«У нас задача — за два года завершить строительство. Сейчас мы приступили к проектированию этих объектов: две гостиницы четыре и пять звезд. В этом году мы приступим к строительной части», — цитируют журналисты гендиректора ХК «СДС» Сергея Колмогорова.
Также в секторе будут располагаться горнолыжные трассы протяженностью более 4 тыс. м и реабилитационный центр для ветеранов спецоперации. Общий объем инвестиций комплекса специалисты оценивают более чем в 40 млрд рублей, а сроки реализации ставят до 2038 года.