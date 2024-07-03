К 2027 году в Шерегеше построят пятизвездочную гостиницу с виллами и термой

«У нас задача — за два года завершить строительство. Сейчас мы приступили к проектированию этих объектов: две гостиницы четыре и пять звезд. В этом году мы приступим к строительной части», — цитируют журналисты гендиректора ХК «СДС» Сергея Колмогорова.