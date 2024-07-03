Топ-5 озер Челябинской области для отдыха на природе

И действительно, в области свыше 3748 водоемов, из них 53 являются крупными, площадью более 10 кв. км. Среди них очень много озер с хорошей песчаной линией, пологим входом, удобными подъездами. Однако не все они одинаково хорошо обустроены и приспособлены для комфортного отдыха. ЕАН отобрал лучшие челябинские озера для пляжного отдыха с детьми в 2024 году. В подборку попали локации не далее 250 км от Екатеринбурга. Самая популярная тройка челябинских озер — Увильды, Кисегач, Тургояк.
Озеро Увильды
Координаты: 55.525074, 60.494186
Расположенное в 165 км от Екатеринбурга озеро — одно из самых популярных для отдыха мест в регионе, у челябинцев оно ценится даже выше, чем Тургояк, который не всегда успевает прогреваться за нестабильное уральское лето. Увильды — это хорошие песчаные пляжи, удобные подъезды. Но вся береговая линия покрыта сетью санаториев, баз отдыха, частных участков — челябинцы с деньгами тоже стремятся иметь дачу именно здесь. Бесплатных пляжей тут нет. Если повезет, то можно, заплатив за проезд машины на базу, подъехать прямо к воде. Но не факт, что вы к воде попадете: вход на понтоны (а по-другому в воду часто и не зайти: берега заболочены, покрыты травой) тоже платный. Вся инфраструктура на базах отдыха со времен СССР, даже самой новой — больше 35 лет. Одним словом, если хотите поехать на Увильды без предварительного бронирования номера или домика, спонтанно, в надежде, что «все само отыщется», не рискуйте — можете быть разочарованы.
Для любителей ночевать на природе есть отличные локации: глэмпинг-парки. За отдельную плату вам предоставят место для палатки, мангальную зону, бывает, что и доступ к электричеству. В шаговой доступности будет биотуалет. Это на порядок дешевле отеля и сопоставимо с ценой ночи на базе.
Озеро Кисегач (Большой Кисегач)
Координаты: 55.042483, 60.312466
Большой Кисегач находится в 246 км от Екатеринбурга. Есть еще и Малый — но там в основном рыбаки, озеро заросло тиной, и берега почти непригодны для купания. Большой Кисегач — очень популярное озеро со множеством баз отдыха и гостиниц. По популярности сравнится с Увильдами и Тургояком, поэтому здорово, если у вас есть возможность поехать туда в будни. На озере имеется большое количество островов — это тоже место для отдыха, если, конечно, есть лодка или сап. На берегу Большого Кисегача отличный пляж от пансионата «Утес». Пляж песчаный, с удобным заходом в озеро. Хорошая инфраструктура пляжа делает пребывание на нем комфортным. Здесь есть лежаки, зонтики, беседки с мангальными зонами, кафе, магазинчик, прокат лодок, катамаранов. Не поверите: даже аренда полотенец, чтобы вытереться после купания, есть.
Но сам пляж поделен на несколько зон — в каждой свой прайс, доступ к воде возможен только после аренды шезлонгов, зонтов, больших беседок и пр. Но брать в аренду инфраструктуру можно как на несколько часов, так и на весь день. Перед поездкой рекомендуем ознакомиться с условиями на сайте пансионата.
Озеро Тургояк
Координаты: 55.157768, 60.064863
Это самая популярная туристическая зона, самое известное озеро, самое глубокое после Байкала, самое прозрачное в регионе и пр. Но расположенный в 250 км от Екатеринбурга «младший брат Байкала» имеет такой же отвратительный характер, как и старший: из-за большого количества подземных ключей плохо прогревается. Но после двух (а лучше трех) недель непрерывной жары температура воды в озере все же поднимается до +20, +22 градусов.
Длина береговой линии — почти 30 км, и это значит, что каждый найдет здесь что-то по душе. Самая оживленная и доступная часть — городской пляж в Миассе. Его легко найти, сложно припарковаться, и он бесплатен. Его в последнее время очень хорошо благоустроили, почистили дно — теперь многие предпочитают отдыхать тут.
Но все же «самый песочный» и комфортный для отдыха с детьми — «Золотой пляж». Вход бесплатный, а въезд на парковку — 1000 рублей на сутки. На этом пляже бесплатно можно только гулять и купаться в озере летом (если машину парковать за шлагбаумом, то это платно). Будьте внимательны: при гуглении большая часть ответов касается отеля «Золотой пляж». В сезон там дорого, нужно предварительное бронирование, купаться в выходные «просто так» не получится.
На базу «Кристалл» въезд 500 рублей, интересная территория, но большой перепад высот, с детьми может быть трудно.
Некоторые базы берут оплату за машину, некоторые — за человека. Есть отели, которые пускают на свою территорию только проживающих.
Озеро Акакуль
Координаты: 55.619401, 60.654571
Площадь этого озера в 160 км от Екатеринбурга небольшая, средняя глубина — около 5 м. Берег песчаный, и по челябинской традиции тут много баз отдыха. Их так много, что несколько даже объединились в оздоровительный комплекс «Акакуль». Въезд на все территории платный, 300−500 рублей, расположиться в кемпинге с палаткой стоит 2000 рублей. Специально для читателей ЕАН дарим лайфхак: напротив СНТ «Озерское» есть береговая линия, там растут березы, и лучшего места для отдыха не найти. «Дикари» смогут подъехать к берегу на автомобиле, у воды запросто остановиться на день или заночевать в палатке.
Озеро Еловое
Координаты: 54.996975, 60.304893
Если вы относитесь к тем, кто даже на природе хочет отдыхать с комфортом и в уюте, то вам на озеро Еловое. Эта расположенная в 260 км от Екатеринбурга локация пока не такая дорогая, как раскрученные Тургояк, Кисегач, Увильды. Озеро мелкое и очень быстро прогревается. Значительная часть побережья благоустроена, а это значит, что проход к воде будет платный. Тут тоже есть базы, дома отдыха, санатории, частные гостиницы. Самые популярные курорты — база отдыха «Уральские зори», «Парк-отель на Еловом», санаторий «Сосновая горка». От понтона ходит большой прогулочный катамаран до острова, доступен прокат лодок и сапов. Но вот подъехать на авто к озеру с этой стороны водоема не выйдет. На въезде установлен шлагбаум, так что парковаться придется вдоль обочины. Вход на понтон с шезлонгами — 1000 рублей.
Разумеется, это далеко не все локации в Челябинской области, где можно отлично отдохнуть. Год назад ЕАН рассказывал, где в Челябинской области есть настоящий пляжный отдых с турецким комфортом, но за совсем небольшие деньги. Отметим, что список этих локаций актуален и в 2024 году, но перед отъездом на платные пляжи челябинских озер необходимо уточнить цены на проезд на сайтах отелей и баз отдыха.