Топ-5 озер Челябинской области для отдыха на природе

Расположенное в 165 км от Екатеринбурга озеро — одно из самых популярных для отдыха мест в регионе, у челябинцев оно ценится даже выше, чем Тургояк, который не всегда успевает прогреваться за нестабильное уральское лето. Увильды — это хорошие песчаные пляжи, удобные подъезды. Но вся береговая линия покрыта сетью санаториев, баз отдыха, частных участков — челябинцы с деньгами тоже стремятся иметь дачу именно здесь. Бесплатных пляжей тут нет. Если повезет, то можно, заплатив за проезд машины на базу, подъехать прямо к воде. Но не факт, что вы к воде попадете: вход на понтоны (а по-другому в воду часто и не зайти: берега заболочены, покрыты травой) тоже платный. Вся инфраструктура на базах отдыха со времен СССР, даже самой новой — больше 35 лет. Одним словом, если хотите поехать на Увильды без предварительного бронирования номера или домика, спонтанно, в надежде, что «все само отыщется», не рискуйте — можете быть разочарованы.