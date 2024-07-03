Казахстанцам ответили на слухи о зараженных пирожках из Кыргызстана

«Ввоз сельскохозяйственных животных, а также говядины, баранины и свинины с территории Кыргызстана не осуществляется в связи с действующим ограничением, введенным 19 октября 2011 года по ящуру сельскохозяйственных животных. Если подтвердится попытка контрабандного провоза мяса, будут приняты меры по усилению контроля на границе».