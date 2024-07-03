В Перми снесли главный символ «культурной революции»

В июне Пермь лишилась одной из главных своих достопримечательностей. Строительная техника разобрала букву «П», возвышавшуюся недалеко от железнодорожного вокзала.
Буквально за несколько дней от памятника «культурной революции пермского периода» ничего не осталось. А предприимчивые местные жители расхватали обломки деревянного чуда и сейчас продают их через интернет. Одна щепка от буквы «П» стоит от 500 до 1 тыс. рублей. Правда, неизвестно, кто их покупает, но предложение есть, и продавцы явно надеются, что кто-нибудь да приобретет. К сожалению, проверить идентичность щепок нельзя — никто не ставил на них штампы или особые знаки. Так что покупателям придется верить на слово.
Буква «П» появилась в Перми в 2011 году. Тогда в Прикамье бушевала «культурная революция» и местные жители постоянно удивлялись происходящему. Гигантскую букву поставили на краю Сада камней, неподалеку от стелы солнечных часов, возведенных к 250-летию города на Каме в 1973 году. Рядом с «П» была еще инсталляция — жук-скарабей, толкающий огромный шар, сделанные из автомобильных покрышек.
Архитектор рассчитывал, что буква «П» простоит максимум пять лет. Местные власти также полагали, что больше и не надо. Здесь планировалось расширение дорожной части, и деревянный монумент бы этому помешал. Но тем не менее буква продержалась тринадцать лет. Пермяки, с самого начала невзлюбившие «П», постепенно привыкли к ней. Здесь много фотографировались, даже свадебные кортежи иногда заезжали на фотосессии.
Как водится с памятниками, да еще такими необычными, на букве стали появляться рисунки и надписи разного характера. И уже вскоре от пермяков пошли жалобы властям, дескать, похабные выражения со всех сторон на «П» — нехорошо это. Даже пришлось проводить субботник, во время которого неприличные слова на бревнах зашкуривали. Естественно, многих волновал вопрос, будет ли гореть буква «П». Она же деревянная. Нашлись желающие это проверить. И как-то трое балбесов подбежали к «П» с канистрой, облили бензином и подожгли. Поймать любопытных пироманов не удалось. Но буква уцелела, потому что ее предусмотрительно пропитали огнезащитным составом.
Кроме «П», во время «культурной революции пермского периода», бушевавшей в Прикамье в то время, появились жук-скарабей, надкусанное яблоко из кирпичей возле краевой библиотеки и знаменитые красные человечки исполинского размера. Их первоначально усадили на крыши Законодательного собрания и администрации Пермского края. Но вскоре чиновники и депутаты пригляделись к ним и, очевидно, кто-то обиделся. Красные человечки оказались безголовыми. Что они символизировали на зданиях законодательной и исполнительной власти, трудно сказать. Но красные человечки вскоре бесследно пропали.
А букву «П» начали сносить из-за того, что она стала угрожать прохожим и проезжающим рядом автомобилям, грозя рассыпаться. Да и дорогу здесь собираются расширять.