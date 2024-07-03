В Перми снесли главный символ «культурной революции»

Как водится с памятниками, да еще такими необычными, на букве стали появляться рисунки и надписи разного характера. И уже вскоре от пермяков пошли жалобы властям, дескать, похабные выражения со всех сторон на «П» — нехорошо это. Даже пришлось проводить субботник, во время которого неприличные слова на бревнах зашкуривали. Естественно, многих волновал вопрос, будет ли гореть буква «П». Она же деревянная. Нашлись желающие это проверить. И как-то трое балбесов подбежали к «П» с канистрой, облили бензином и подожгли. Поймать любопытных пироманов не удалось. Но буква уцелела, потому что ее предусмотрительно пропитали огнезащитным составом.