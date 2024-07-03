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Не опаздывайте на работу и важные встречи: приметы на 4 июля

Отмечается Ульянов день.

Православная церковь 4 июля вспоминает священномученика Иулиана Тарсийского, который принял мученическую смерть за веру в Антиохии во времена правления императора Максимилиана. После его смерти мощи святого стали известны благодаря чудесам, которые происходят рядом с ними. В народном календаре отмечается Ульянов день.

Что нельзя делать в грядущий четверг?

  1. Браться за новые дела и отправляться в путешествия — к неприятностям;
  2. Одалживать деньги и давать в долг самому — это может привести к финансовым трудностям;
  3. Опаздывать, иначе столкнётесь с препятствиями в будущем;
  4. Хвастаться успехами — отпугнёте удачу.

Приметы погоды:

  1. Ночная роса не просыхает — к грозе;
  2. Гром протяжно гремит — к затяжному ненастью;
  3. Ветер воет разными голосами — к дождю;
  4. Ореолы сияния вокруг звёзд — к ясному дню.