Не опаздывайте на работу и важные встречи: приметы на 4 июля

Православная церковь 4 июля вспоминает священномученика Иулиана Тарсийского, который принял мученическую смерть за веру в Антиохии во времена правления императора Максимилиана. После его смерти мощи святого стали известны благодаря чудесам, которые происходят рядом с ними. В народном календаре отмечается Ульянов день.