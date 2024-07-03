Не опаздывайте на работу и важные встречи: приметы на 4 июля

Православная церковь 4 июля вспоминает священномученика Иулиана Тарсийского, который принял мученическую смерть за веру в Антиохии во времена правления императора Максимилиана. После его смерти мощи святого стали известны благодаря чудесам, которые происходят рядом с ними. В народном календаре отмечается Ульянов день.
Что нельзя делать в грядущий четверг?
- Браться за новые дела и отправляться в путешествия — к неприятностям;
- Одалживать деньги и давать в долг самому — это может привести к финансовым трудностям;
- Опаздывать, иначе столкнётесь с препятствиями в будущем;
- Хвастаться успехами — отпугнёте удачу.
Приметы погоды:
- Ночная роса не просыхает — к грозе;
- Гром протяжно гремит — к затяжному ненастью;
- Ветер воет разными голосами — к дождю;
- Ореолы сияния вокруг звёзд — к ясному дню.