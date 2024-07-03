«Поезд Памяти» прибыл рано утром в Минск

МИНСК, 3 июл — Sputnik. «Поезд Памяти» вместе со школьниками из восьми стран прибыл в Минск в День Независимости, передает Sputnik.
На нем приехали школьники из Беларуси, России, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Всего — около 200 человек.
На перроне школьников торжественно приветствовали концертом их сверстники: с песнями, флагами и караваем.
Зампредседателя Мингорисполкома Андрей Стригельский в торжественной речи отметил, что сегодня — по-настоящему знаковый день для всей Беларусь.
«В этот день 80 лет назад наши деды и прадеды в кровопролитных, но победоносных боях освободили нашу столицу — город Минск. Сегодня мы говорим им спасибо, отмечая главный праздник республики — День Независимости», — сказал он.
Зампредседателя пожелал школьникам ярких впечатлений в Минске. Он уточнил, что им предстоит посетить знаковые объекты города, и полученные впечатления останутся на долгие годы.
В среду гости столицы посмотрят военный парад по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Далее, их ждут экскурсии по городу, посещение музея Великой Отечественной войны, образовательного центра МЧС, Нацбиблиотеки, "Линии Сталина.
Основная задача проекта — познакомить старшеклассников из стран СНГ с историей Великой Отечественной войны и дать им возможность посетить места боевой славы.
В этом году двухэтажный поезд проходит по многим городам Беларуси и России. Среди них — Минск, Полоцк, областные центры республики, Москва, Санкт-Петербург, а также агрогородок Александрия — малая родина президента Беларуси. За две недели школьники посетят семь регионов России и шесть областей Беларуси.
Организаторами проекта являются Совфед России и Совет Республики Нацсобрания Беларуси.