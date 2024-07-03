Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Утратил доверие»: из МЧС уволили сотрудника, спасшего из-под завалов Ваню Фомина

Спасший в Магнитогорске Ваню Фомина полковник МЧС уволен из-за утраты доверия.

Источник: пресс-служба МЧС России

Из-за утраты доверия уволили со службы заместителя директора департамента спасательных формирований МЧС России Петра Гриценко. Полковник стал известен и получил повышение в центральный аппарат министерства в январе 2019 года. Тогда Петр спас из-под завалов дома в Магнитогорске 10-месячного Ваню Фомина, который пролежал на морозе больше 35 часов.

Сведения об увольнении полковника появились в реестре на федеральном портале «Госслужба». Причиной увольнения в запас агентство «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу МЧС России называет «утрату доверия».

— Основанием для этого послужило нарушение им требований законодательства в области противодействия коррупции, — отметили в ведомстве.