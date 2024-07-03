«Утратил доверие»: из МЧС уволили сотрудника, спасшего из-под завалов Ваню Фомина

Из-за утраты доверия уволили со службы заместителя директора департамента спасательных формирований МЧС России Петра Гриценко. Полковник стал известен и получил повышение в центральный аппарат министерства в январе 2019 года. Тогда Петр спас из-под завалов дома в Магнитогорске 10-месячного Ваню Фомина, который пролежал на морозе больше 35 часов.