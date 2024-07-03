Водоемы в Иркутском и Усольском районах оказались непригодны для купания

Специалисты в очередной раз проверили качество воды в водоемах Иркутского, Усольского районов и Ангарского городского округа. Оказалось, что нормам не соответствуют восемь водных объектов, в том числе «Еловский пруд» в городе нефтехимиков. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
— По микробиологическим показателям не соответствует вода в следующих местах: Иркутское водохранилище в деревне Новогрудинина и река Иркут в поселке Горького. Усольский район: озеро в селе Смоленщина, река Белая в селе Сосновка, река Ангара в деревне Буреть, река Белая в селе Мальта и поселке Новомальтинск, — пояснили эксперты.
Купаться в местах, где вода не соответствует санитарным нормам, может быть опасно для здоровья. Проверка остальных водных объектов продолжится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте на реке Лена утонули 16-летний парень и 45-летний мужчина. СК начал проверку. Волонтеры занимаются поиском тел.