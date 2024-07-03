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Водоемы в Иркутском и Усольском районах оказались непригодны для купания

Роспотребнадзор не рекомендует плавать в водоеме «Еловский пруд» в Ангарске.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты в очередной раз проверили качество воды в водоемах Иркутского, Усольского районов и Ангарского городского округа. Оказалось, что нормам не соответствуют восемь водных объектов, в том числе «Еловский пруд» в городе нефтехимиков. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

— По микробиологическим показателям не соответствует вода в следующих местах: Иркутское водохранилище в деревне Новогрудинина и река Иркут в поселке Горького. Усольский район: озеро в селе Смоленщина, река Белая в селе Сосновка, река Ангара в деревне Буреть, река Белая в селе Мальта и поселке Новомальтинск, — пояснили эксперты.

Купаться в местах, где вода не соответствует санитарным нормам, может быть опасно для здоровья. Проверка остальных водных объектов продолжится.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте на реке Лена утонули 16-летний парень и 45-летний мужчина. СК начал проверку. Волонтеры занимаются поиском тел.

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