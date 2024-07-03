Водоемы в Иркутском и Усольском районах оказались непригодны для купания

Специалисты в очередной раз проверили качество воды в водоемах Иркутского, Усольского районов и Ангарского городского округа. Оказалось, что нормам не соответствуют восемь водных объектов, в том числе «Еловский пруд» в городе нефтехимиков. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.