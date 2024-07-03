Смог накрыл Екатеринбург

Смог вернулся в Екатеринбург. Он задержится в уральской столице на три дня. Об этом предупредили метеорологи Уральского гидрометцентра.
Объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе превышает норму на 20%.
— С вечера 2 июля до 20 часов 5 июля в Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — рассказали в Гидрометцентре.
Отмечается, что на данный момент неприятных запахов не ощущается. Однако заметен сам смог, накрывший Екатеринбург. О нем сообщают жители Академического района, Вторчермета, Центра и других частей города.