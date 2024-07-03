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Смог накрыл Екатеринбург

Смог задержится в уральской столице на три дня.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 91% 763 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Смог вернулся в Екатеринбург. Он задержится в уральской столице на три дня. Об этом предупредили метеорологи Уральского гидрометцентра.

Объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе превышает норму на 20%.

— С вечера 2 июля до 20 часов 5 июля в Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — рассказали в Гидрометцентре.

Отмечается, что на данный момент неприятных запахов не ощущается. Однако заметен сам смог, накрывший Екатеринбург. О нем сообщают жители Академического района, Вторчермета, Центра и других частей города.