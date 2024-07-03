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Нижегородский Минлесхоз проведет акцию «Чистый лес» в Городецком округе

Возрастное ограничение: 0+.

3 июля на территории Городецкого межрайонного лесничества в Нижегородской области состоится акция «Чистый лес». Ее цель — ликвидация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов на землях лесного фонда.

Организатором акции выступило министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области с привлечением специалистов администрации Городецкого муниципального округа, арендаторов лесных участков, охотпользователей, представителей прокуратуры, общественности и волонтеров.

Акция «Чистый лес» направлена на создание благоприятной санитарно-экологической обстановки, формирование экологической культуры и воспитание бережного отношения к природе. Специалисты районных (межрайонных) лесничеств в течение года на постоянной основе проводят разъяснительную работу с гражданами о недопустимости образования свалок в лесу.