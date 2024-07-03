Нижегородский Минлесхоз проведет акцию «Чистый лес» в Городецком округе

Акция «Чистый лес» направлена на создание благоприятной санитарно-экологической обстановки, формирование экологической культуры и воспитание бережного отношения к природе. Специалисты районных (межрайонных) лесничеств в течение года на постоянной основе проводят разъяснительную работу с гражданами о недопустимости образования свалок в лесу.