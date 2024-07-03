Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Станции метро «Спасская» и «Достоевская» временно закрывали из-за сбоя

На данный момент движение поездов полностью восстановлено.

В среду, 3 июля, из-за технических проблем поезда на четвёртой линии петербургского метро ходили от станции «Улица Дыбенко» до станции «Площадь Александра Невского 2». Как уточнила пресс-служба подземки, во время проверки путей ночью обнаружили дефектный рельс. Использовать его было опасно.

Интервалы движения на участке «Площадь Александра Невского 2» — «Достоевская» были увеличены до 15 минут. Станцию «Достоевская» закрыли на вход. Вместо метро можно было воспользоваться наземным транспортом.

На данный момент движение поездов полностью восстановлено.

метро