Станции метро «Спасская» и «Достоевская» временно закрывали из-за сбоя

В среду, 3 июля, из-за технических проблем поезда на четвёртой линии петербургского метро ходили от станции «Улица Дыбенко» до станции «Площадь Александра Невского 2». Как уточнила пресс-служба подземки, во время проверки путей ночью обнаружили дефектный рельс. Использовать его было опасно.