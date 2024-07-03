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Муфтият Дагестана объявил о временном запрете никабов

Муфтият Дагестана временно запретил носить никабы на основании решения отдела фетв. Ранее отдел счел, что достаточных оснований для всеобщего запрета никаба нет, но он может быть введен локально из соображений безопасности.

Муфтият объявил о временном запрете «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения». Основанием стало обращение регионального министерства по по национальной политике и делам религии, в котором говорилось «о существующей угрозе безопасности населению республики», а также на основании заключения отдела фетв. О решении говорится в Telegram-канале муфтията Дагестана.

Отдел фетв при муфтияте Дагестана вынес решение по поводу никаба накануне, 2 июля. По его мнению, запрет может быть введен локально в определенных ситуациях из соображений безопасности. Как указал глава отдела фетв, среди ученых четырех мазхабов есть разногласие относительно обязательности ношения никаба. Некоторые ученые считают его обязательным, другие — желательным, еще часть ученых — нежелательным.

Глава Дагестана Сергей Меликов выступал против ношения никаба, поскольку подобная одежда «дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами проносить запрещенные предметы». Аналогичную позицию высказывал глава СКР Александр Бастрыкин. Он указал на теракты в Дагестане и захват заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону.

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