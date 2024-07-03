Муфтият Дагестана объявил о временном запрете никабов

Муфтият объявил о временном запрете «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения». Основанием стало обращение регионального министерства по по национальной политике и делам религии, в котором говорилось «о существующей угрозе безопасности населению республики», а также на основании заключения отдела фетв. О решении говорится в Telegram-канале муфтията Дагестана.
Отдел фетв при муфтияте Дагестана вынес решение по поводу никаба накануне, 2 июля. По его мнению, запрет может быть введен локально в определенных ситуациях из соображений безопасности. Как указал глава отдела фетв, среди ученых четырех мазхабов есть разногласие относительно обязательности ношения никаба. Некоторые ученые считают его обязательным, другие — желательным, еще часть ученых — нежелательным.
Глава Дагестана Сергей Меликов выступал против ношения никаба, поскольку подобная одежда «дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами проносить запрещенные предметы». Аналогичную позицию высказывал глава СКР Александр Бастрыкин. Он указал на теракты в Дагестане и захват заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону.