Муфтият Дагестана объявил о временном запрете никабов

Отдел фетв при муфтияте Дагестана вынес решение по поводу никаба накануне, 2 июля. По его мнению, запрет может быть введен локально в определенных ситуациях из соображений безопасности. Как указал глава отдела фетв, среди ученых четырех мазхабов есть разногласие относительно обязательности ношения никаба. Некоторые ученые считают его обязательным, другие — желательным, еще часть ученых — нежелательным.