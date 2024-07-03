Перебои с электроснабжением либо его отключение, значительное снижение видимости, затруднения при движении транспорта и другие факторы опасности вероятны во время непогоды 3 июля. Возможны и повреждения линий электропередачи, обрушение оврагов, образование оползней, подтопление отдельных домов и огородов.
Риск оказаться подтопленными существует и для сельхозугодий, автомобильных дорог местного значения.
В такую погоду могут возникнуть природные пожары и пожары в жилых и производственных зданиях.
Сегодня по стране ожидается переменная облачность. Дожди, местами сильные дожди ожидаются в восточных районах, в отдельных районах пройдут грозы.
МЧС предупредило белорусов о факторах опасности в грозу и сильный дождь
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило жителей Беларуси о факторах опасности в грозу и сильный дождь, сообщает БЕЛТА.
Перебои с электроснабжением либо его отключение, значительное снижение видимости, затруднения при движении транспорта и другие факторы опасности вероятны во время непогоды 3 июля. Возможны и повреждения линий электропередачи, обрушение оврагов, образование оползней, подтопление отдельных домов и огородов.