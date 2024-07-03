В Минске начался парад ко Дню Независимости

В параде также примут участие военнослужащие вооруженных сил России и Китая, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Отдельные парадные расчеты пройдут в форме воинов Красной Армии, в партизанской экипировке, а также в форме милиции образца 1941 года.
«Рота почетного караула подготовила принципиально новую программу выступления. Она будет состоять из элементов, не демонстрировавшихся ранее», — сообщили в Минобороны.
В составе 29 парадных расчетов механизированной колонны пройдет свыше 300 единиц колесной и гусеничной техники. Откроют колонну танки Т-34. Зрители увидят оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и ракетную систему «Полонез, легкие бронированные автомобили “Пикап”, “Дракон”, “Богатырь”, “Лис-ПМ”, бронированные транспортные средства “Кайман”, бронеавтомобили “Тигр-М”.
Кроме того, будет представлена широкая линейка беспилотников самолетного и вертолетного типа в разведывательном и ударном вариантах исполнения.
В небе над столицей пролетят 12 парадных расчетов воздушного эшелона, в том числе авиационные группы высшего пилотажа Российской Федерации «Русские витязи» и «Стрижи».