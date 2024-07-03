Тайны борьбы с знойным пеклом: как в СССР искали спасение от адской в +30

Конечно, помимо купания, мороженого и газировки, были и другие способы пережить жаркие дни. Люди старались держаться в тени, пить много жидкости, носить легкую одежду. Хотя кондиционер делает нашу жизнь комфортнее, не стоит забывать о простых и эффективных методах борьбы с жарой, которые использовали наши дедушки и бабушки. Забота о здоровье и отдых — главные правила летом, независимо от того, есть ли у вас кондиционер или нет.