В Дзержинске усилили патрулирование лесов из-за опасности пожаров

Сейчас запрещено выжигание травы, использование сооружений для приготовления пищи на углях в городских лесах и по соседству. При нарушении — административный штраф, для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.