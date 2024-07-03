В Дзержинске усилили патрулирование лесов из-за опасности пожаров

Специалисты по пожарной безопасности раздают жителям поселка Горбатовка памятки. Информируют о том, как предотвратить пожар, и что нужно делать, если возгорание всё же началось.
Сергей Попов — специалист по пожарной безопасности:
«Нельзя разводить огонь. Открытый — самый страшный, если подует ветер, мы все здесь окажемся бессильны. Мы спрашиваем у людей, есть ли у них вода. В каждой постройке должно быть 200 литров воды. Это резерв, чтобы потушить пожар на первой стадии».
Такое патрулирование ведётся ежедневно. В последнее время число патрулей в Дзержинске увеличили.
Андрей Дергачёв — зам. начальника отдела надзорной деятельности по Дзержинску ГУ МЧС по Нижегородской области:
«На период действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные меры пожарной безопасности — запрет на разведение костров, выжигание травы, запуск пиротехнических изделий, сжигание твердых бытовых отходов и мусора в лесах, населённых пунктах и на прилегающих территориях».
Сейчас запрещено выжигание травы, использование сооружений для приготовления пищи на углях в городских лесах и по соседству. При нарушении — административный штраф, для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.