Новокузнечанка укрывала трех мигрантов, называя их отцами своих детей

Установлено, что женщина с 2020 года по 2023 год трижды обратилась в органы ЗАГС для установления отцовства в отношении своих несовершеннолетних детей тремя разными иностранными гражданами. Ни один из них отцом не был и за 9 месяцев до рождения ребенка в Кузбассе не находился, а мать регион не покидала. Новокузнечанка знала о том, что мигранты не могут быть отцами, и сообщала заведомо ложные сведения.