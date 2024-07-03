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Новокузнечанка укрывала трех мигрантов, называя их отцами своих детей

Возбуждены уголовные дела по факту организации незаконной миграции.

По материалам прокурорской проверки возбуждены три уголовных дела по факту организации незаконной миграции. Выяснилось, что новокузнечанка по сути укрывала в стране троих «нелегалов», приписывая им отцовство своих детей.

Установлено, что женщина с 2020 года по 2023 год трижды обратилась в органы ЗАГС для установления отцовства в отношении своих несовершеннолетних детей тремя разными иностранными гражданами. Ни один из них отцом не был и за 9 месяцев до рождения ребенка в Кузбассе не находился, а мать регион не покидала. Новокузнечанка знала о том, что мигранты не могут быть отцами, и сообщала заведомо ложные сведения.

Выяснилось, что иностранцы хотели получить вид на жительство в упрощенном порядке, который обеспечивает как раз факт отцовства. Какое-то время мужчины пользовались новым статусом. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры района.