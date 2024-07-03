Новокузнечанка укрывала трех мигрантов, называя их отцами своих детей

По материалам прокурорской проверки возбуждены три уголовных дела по факту организации незаконной миграции. Выяснилось, что новокузнечанка по сути укрывала в стране троих «нелегалов», приписывая им отцовство своих детей.
Установлено, что женщина с 2020 года по 2023 год трижды обратилась в органы ЗАГС для установления отцовства в отношении своих несовершеннолетних детей тремя разными иностранными гражданами. Ни один из них отцом не был и за 9 месяцев до рождения ребенка в Кузбассе не находился, а мать регион не покидала. Новокузнечанка знала о том, что мигранты не могут быть отцами, и сообщала заведомо ложные сведения.
Выяснилось, что иностранцы хотели получить вид на жительство в упрощенном порядке, который обеспечивает как раз факт отцовства. Какое-то время мужчины пользовались новым статусом. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры района.