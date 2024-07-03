В Омске начали откачивать воду после ливня

По состоянию на среду, 3 июля 2024 года, дорожные службы приступили к откачке воды в самых проблемных местах, сообщили в мэрии Омска.
Так, ведутся работы на улицах Малиновского, Серова, Манякина, 5-я Кордная и других.
«При выпадении обильных осадков вода на некоторых участках с ливневой канализацией может не успевать уходить быстро. Это происходит постепенно после окончания дождя. Специалисты наблюдают за такими участками, проверяют ливневки на проходимость, но часто они просто не способны пропустить настолько большой объем воды за короткое время», — пояснили в администрации города Омска.
По прогнозам синоптиков, дождь будет идти в Омске до вечера. Специалисты продолжают контролировать состояние проезжей части и в случае необходимости проведут откачку воды повторно.
Напомним, что в случае подтоплений дорог можно обратиться по номеру Единой дежурной диспетчерской службы: 78−78−78.