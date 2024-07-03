В Омске начали откачивать воду после ливня

«При выпадении обильных осадков вода на некоторых участках с ливневой канализацией может не успевать уходить быстро. Это происходит постепенно после окончания дождя. Специалисты наблюдают за такими участками, проверяют ливневки на проходимость, но часто они просто не способны пропустить настолько большой объем воды за короткое время», — пояснили в администрации города Омска.