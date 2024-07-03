Жара до 43 градусов ожидается в Казахстане

Метеорологи уточняют, что в ближайшие дни на большей часть территории Казахстана сохранит свое влияние циклон, который несет обильные дожди с грозами, выпадением града и шквалистый ветер.
Сильный дождь ожидается:
- 5 июля на северо-западе,
5—6 июляна севере, в центре и на юго-востоке, 4—6 июляна востоке страны.
«Лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода преимущественно без осадков».
В заключении сказано, что на западе страны днем ожидается очень сильная жара до +33+43°С.
Ранее сообщалось, что жителей Астаны и Алматы по-прежнему ждет непогода. Кратковременные дожди с грозами: таков прогноз погоды на 3, 4 и 5 июля 2024 года. Вместе с тем, как отмечают специалисты РГП «Казгидромет», жители Шымкента в полной мере могут наслаждаться летом без осадков.