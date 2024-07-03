Жара до 43 градусов ожидается в Казахстане

Синоптики РГП «Казгидомет» предоставили прогноз погоды по стране на 4—6 июля 2024 года. Специалисты рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, что на запад Казахстана придет сильная жара. В то же время в другой части республики прогнозируют дожди.