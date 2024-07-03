Омский водоканал предупреждает о возможных отключениях воды

По сравнению с началом года долг вырос на 25 млн рублей. Из-за роста задолженности абонентов омский водоканал вынужден прибегать к крайним мерам. Сотрудники предприятия проводят ограничение водоснабжения частных домов Омска.
«Дебиторская задолженность жителей города неуклонно растет. В связи с этим омский водоканал ежемесячно проводит автодозвон абонентов, а также подает иски в суд на неплательщиков, направляет уведомления о задолженности по электронной почте. В случаях, когда исчерпан весь перечень предупредительных мер и уговоров, а абонент продолжает нас игнорировать — компания вправе ограничить услугу водоснабжения. При этом важно подчеркнуть, что отключение воды не распространяется на многоквартирные дома», — рассказала коммерческий директор омского водоканала Ольга Смиковская.
В случае самовольного подключения к водопроводу, к собственникам применяются штрафные санкции в виде начисления потребления по сечению трубы, либо повторного отключения. Чтобы возобновить водоснабжение, в случае самовольного подключения, абонентам необходимо будет оплатить компании порядка 25 тысяч рублей за работы по отключению и подключению, а также оформить самовольно построенные коммуникации.
От своевременной и полной оплаты зависит стабильная работа предприятия, качество оказываемых услуг, обеспечение производственных объектов необходимым запасом материалов и реагентов. Поэтому в компании призывают потребителей, имеющих задолженность, не доводить ситуацию до применения крайних мер. При наличии объективных причин возникновения долга, абоненты могут обратиться в офисы водоканала для оформления рассрочки на индивидуальных условиях.
Напомним, что основными причинами формирования задолженности являются: отсутствие прибора учета при нуле прописанных граждан, окончание срока поверки счётчика, непредоставление показаний и самовольные подключения к сетям водоснабжения и водоотведения.