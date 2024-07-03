Омский водоканал предупреждает о возможных отключениях воды

«Дебиторская задолженность жителей города неуклонно растет. В связи с этим омский водоканал ежемесячно проводит автодозвон абонентов, а также подает иски в суд на неплательщиков, направляет уведомления о задолженности по электронной почте. В случаях, когда исчерпан весь перечень предупредительных мер и уговоров, а абонент продолжает нас игнорировать — компания вправе ограничить услугу водоснабжения. При этом важно подчеркнуть, что отключение воды не распространяется на многоквартирные дома», — рассказала коммерческий директор омского водоканала Ольга Смиковская.