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Омский водоканал предупреждает о возможных отключениях воды

Долги горожан за услуги водоснабжение и водоотведение превысили 633 млн рублей.

Источник: Омскводоканал

По сравнению с началом года долг вырос на 25 млн рублей. Из-за роста задолженности абонентов омский водоканал вынужден прибегать к крайним мерам. Сотрудники предприятия проводят ограничение водоснабжения частных домов Омска.

«Дебиторская задолженность жителей города неуклонно растет. В связи с этим омский водоканал ежемесячно проводит автодозвон абонентов, а также подает иски в суд на неплательщиков, направляет уведомления о задолженности по электронной почте. В случаях, когда исчерпан весь перечень предупредительных мер и уговоров, а абонент продолжает нас игнорировать — компания вправе ограничить услугу водоснабжения. При этом важно подчеркнуть, что отключение воды не распространяется на многоквартирные дома», — рассказала коммерческий директор омского водоканала Ольга Смиковская.

Действенной мерой являются адресные уведомления потребителей. С мая в омском водоканале усилили эту работу. Ежемесячно жителям частных домов в Омске доставляется от 100 до 300 адресных уведомлений. От 10 до 20% горожан при получении уведомления сразу производят оплату, еще примерно 50% — погашают задолженность частично, часть оформляет гарантийные письма или производит полную оплату при угрозе отключения, когда специалисты водоканала уже приехали на место отключения.

В случае самовольного подключения к водопроводу, к собственникам применяются штрафные санкции в виде начисления потребления по сечению трубы, либо повторного отключения. Чтобы возобновить водоснабжение, в случае самовольного подключения, абонентам необходимо будет оплатить компании порядка 25 тысяч рублей за работы по отключению и подключению, а также оформить самовольно построенные коммуникации.

От своевременной и полной оплаты зависит стабильная работа предприятия, качество оказываемых услуг, обеспечение производственных объектов необходимым запасом материалов и реагентов. Поэтому в компании призывают потребителей, имеющих задолженность, не доводить ситуацию до применения крайних мер. При наличии объективных причин возникновения долга, абоненты могут обратиться в офисы водоканала для оформления рассрочки на индивидуальных условиях.

Напомним, что основными причинами формирования задолженности являются: отсутствие прибора учета при нуле прописанных граждан, окончание срока поверки счётчика, непредоставление показаний и самовольные подключения к сетям водоснабжения и водоотведения.

ЖКХ