Погода без осадков ожидается в Хабаровске и южных районах края 4 июля

4 июля в краевой столице и южных районах края не ожидается существенных осадков. Опасные метеоявления в регионе не прогнозируются. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске ночная температура составит от +20 до +22 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +30 +32 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от шести до 11 метров в секунду.
В южных районах края также не ожидается существенных осадков. Температура ночью будет держаться на отметке от +16 до +21 градуса, а днем воздух прогреется до +28 +33 градусов. Скорость юго-западного ветра составит от пяти до 10 метров в секунду.
В центральных районах края местами возможны кратковременные дожди, однако в Хабаровском и Нанайском муниципальных районах осадков не будет. Температура ночью от +15 до +22 градусов, а днем от +28 до +36 градусов. Ветер восточный и юго-западный, скорость от двух до 12 метров в секунду.
На севере региона также местами возможны кратковременные дожди. Температура ночью будет от +7 до +21 градуса, а днем от +13 до +37 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока и севера со скоростью от трех до 11 метров в секунду.