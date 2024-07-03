Погода без осадков ожидается в Хабаровске и южных районах края 4 июля

В центральных районах края местами возможны кратковременные дожди, однако в Хабаровском и Нанайском муниципальных районах осадков не будет. Температура ночью от +15 до +22 градусов, а днем от +28 до +36 градусов. Ветер восточный и юго-западный, скорость от двух до 12 метров в секунду.