Дело экс-главы Дирекции автодорог Иркутской области Юлии Гординой передано в суд

Следователи в Иркутской области завершили расследование уголовного дела в отношении экс-директора ОГКУ «Дирекция автодорог» Юлии Гординой, обвиняемой в превышении полномочий и взяточничестве, сообщает ИА «ТК Город».
«Фигурантка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. “в” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), п. “в” ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — уточнили в региональном Следкоме.
По версии следствия, в 2020 году Юлия Гордина получила 3,5 миллиона рублей за то, что заключила госконтракт с подрядной организацией, которая должна была разработать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации транспортного обслуживании населения Иркутской области. Кроме того, чиновница должна была обеспечить «беспрепятственное подписание акта сдачи-приемки невыполненных работ». То есть, заплатить подрядчику за неработоспособный и, как оказалось, не соответствующий техзаданию продукт.
«Несмотря на это злоумышленница перечислила из государственного бюджета на расчетный счет ООО денежные средства в размере более 39 миллионов рублей, которые в дальнейшем были похищены руководителем этого общества. Указанными действиями бюджету Иркутской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере», — резюмируют следователи.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.