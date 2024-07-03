Дело экс-главы Дирекции автодорог Иркутской области Юлии Гординой передано в суд

По версии следствия, в 2020 году Юлия Гордина получила 3,5 миллиона рублей за то, что заключила госконтракт с подрядной организацией, которая должна была разработать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации транспортного обслуживании населения Иркутской области. Кроме того, чиновница должна была обеспечить «беспрепятственное подписание акта сдачи-приемки невыполненных работ». То есть, заплатить подрядчику за неработоспособный и, как оказалось, не соответствующий техзаданию продукт.