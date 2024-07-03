Чем иркутян порадует макушка лета, рассказала ученый ИГУ

«Прогнозируется, что в Сибири, включая Иркутскую область будут господствовать теплые высотные гребни, блокирующие выходы циклонов с запада и препятствующие образованию основных поставщиков влаги в наш регион — монгольских циклонов. Наиболее теплый и сухой воздух с юга будет обусловливать жаркую и сухую погоду на юге, что чревато высоким уровнем пожароопасности и негативным влиянием на сельское хозяйство. В тоже время при такой погоде более вероятны сильные ливни, грозы и град. Однако, не стоит забывать, что это вероятностный прогноз, какой в реалиях будет июль 2024 года, покажет только время», — цитирует Инну Латышеву пресс-служба ИГУ.