Чем иркутян порадует макушка лета, рассказала ученый ИГУ

Щедрый на погодные контрасты и грозы июнь в Иркутской области сменит жаркий и сухой июль. Такой прогноз представила заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства ИГУ Инна Латышева, передает ИА «ТК Город».
Ученый напомнила, что июль в Приангарье — самый жаркий месяц года. И что на него обычно приходится максимальное количество осадков.
В текущем году «макушка лета» в Иркутской области, согласно предварительным прогнозам синоптиков, ожидается на 1−1,5 градуса теплее нормы. То есть, о какой-то аномальной жаре речь (по крайней мере пока) не идет.
При этом и на осадки июль будет не особо щедр: в южных, центральных и западных районах их выпадет меньше климатической нормы; в северных — около нормы.
«Прогнозируется, что в Сибири, включая Иркутскую область будут господствовать теплые высотные гребни, блокирующие выходы циклонов с запада и препятствующие образованию основных поставщиков влаги в наш регион — монгольских циклонов. Наиболее теплый и сухой воздух с юга будет обусловливать жаркую и сухую погоду на юге, что чревато высоким уровнем пожароопасности и негативным влиянием на сельское хозяйство. В тоже время при такой погоде более вероятны сильные ливни, грозы и град. Однако, не стоит забывать, что это вероятностный прогноз, какой в реалиях будет июль 2024 года, покажет только время», — цитирует Инну Латышеву пресс-служба ИГУ.
К слову, напомним, что в ближайшие дни, по прогнозу иркутского Гидрометцентра, в столице Приангарья сохраниться аномально жаркая погода «с эффектом сауны».