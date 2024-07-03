«Затишье временное»: Синоптик Колесов рассказал о приближающемся к Петербургу шторме

Петербург не успел еще отойти от шторма, который наблюдался в первый день июля, как снова к городу подступают неблагоприятные погодные явления. И хотя в среду, 3 июля, в Северной столице все более-менее тихо, уже к концу рабочей недели в регионе вновь ожидаются ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
— Затишье временное. С 4 на 5 июля на территорию Ленобласти выйдет новый циклон с очень активным атмосферным фронтом. В прогнозах все нехорошие летние явления даны, но ситуация серьезная, придется составлять штормовые предупреждения, — указал синоптик.
Ну, а пока в Петербурге спокойно. Хотя 3 июля тоже не обойдется без осадков. В первой половине дня будет идти дождь, затем погода возьмет небольшую передышку, чтобы во второй половине снова накрыть город осадками. Местами даже ливни с грозами пройдут, но они будут незначительные.
Температура тоже не порадует высокими значениями. В основном столбик термометра будет держаться в пределах от +16 до +17 градусов, но в перерыве между осадками возможно повышение до +20 градусов.