«Затишье временное»: Синоптик Колесов рассказал о приближающемся к Петербургу шторме

Петербург не успел еще отойти от шторма, который наблюдался в первый день июля, как снова к городу подступают неблагоприятные погодные явления. И хотя в среду, 3 июля, в Северной столице все более-менее тихо, уже к концу рабочей недели в регионе вновь ожидаются ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.