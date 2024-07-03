Собянин: «Царицыно» станет площадкой празднования Дня семьи, любви и верности

Уже 10-й год подряд в музее-заповеднике «Царицыно» будут отмечать День семьи, любви и верности. Этим летом празднование приурочено к проводимому в России Году семьи. Оно пройдет в рамках проекта «Лето в Москве» и традиционно станет одним из главных объединяющих семейных событий.