Собянин: «Царицыно» станет площадкой празднования Дня семьи, любви и верности

Масштабная праздничная программа начнется 6 июля в 12:00 на нескольких площадках музея-заповедника. В ее основе один из самых романтичных сценических жанров — мюзикл.
В лектории состоятся интересные встречи для всей семьи с участием деятелей культуры, художников и спортсменов и театральные читки. Все желающие смогут принять участие в спортивных играх и сделать памятные снимки в тематических фотозонах.
Посмотреть мюзиклы и потанцевать на дискотеке
Мюзиклы будут идти с самого начала праздника и до 22:00.
«На главной сцене пройдет марафон мюзиклов известных московских театров и музыкальных коллективов. На территории музея-заповедника — театрализованный перформанс “Пушкины и их персонажи”. Малышей ждет дискотека “Детского радио”», — сообщил Сергей Собянин.
В дневной концертной программе выступит симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» исполнит хиты из популярных мюзиклов, таких как «Мамма Миа!», «Зорро», «Кошки» и других всемирно известных постановок. Также выступят звезды московских мюзиклов Валерия Ланская, Анна Гученкова, Виктория Канаткина, Сергей Ли, Владислав Кирюхин и Вадим Мичман. А артисты Московского театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина представят постановку «Бременские музыканты».
Гости праздника смогут увидеть мюзиклы, любимые многими поколениями зрителей. Так, Московский детский музыкально-драматический театр «Поколение» покажет спектакль-концерт «Мюзикл на чердаке», а Театр Алексея Рыбникова — ставшую легендарной рок-оперу «Юнона и Авось».
Концертная программа «Цветные сны Максима Дунаевского» понравится и детям, и взрослым. В сопровождении оркестра со сцены прозвучат песни из популярных фильмов «Летучий корабль», «Мэри Поппинс, до свидания», «Карнавал» и «Алые паруса».
На территории музея-заповедника на протяжении всего дня будет проходить театрализованный перформанс с интерактивными объектами «Пушкины и их персонажи».
Юные зрители смогут посмотреть постановки Московского музыкального театра для детей и юношества «На Басманной», семейного театра «Мамин театр», Детского музыкального театра юного актера и Московского театра кукол. Показы будут идти до 18:00. А после театральных представлений ребят ждет дискотека «Детского радио» с участием групп Kinder Star, «Фэмили», Арины Заболотник и Лизы Волковой. Ведущие — Кирилл Рассказкин и Ириска. Кроме того, дети смогут принять участие в конкурсах и играх.
Стать художником и расписать сумку
В зоне творчества с 12:00 до 20:00 пройдут мастер-классы для всех желающих. Участники сделают памятные сувениры с главным символом праздника — ромашкой.
«На мастер-классах можно будет сделать сувениры, написать картины, оформить шоперы. В лектории — познакомиться со знаменитыми спортсменами и художниками. Вход свободный», — добавил Мэр Москвы.
Попробовать себя в роли живописца гости праздника смогут на мастер-классе «Волшебство акварели», организованном Академией акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
Узнать о чайных традициях и секретах синхронного плавания
Для всех желающих провести семейный праздник познавательно свои двери в этот день распахнет лекторий.
Из открытой беседы «Дом с самоваром» гости вместе с художником и педагогом, членом Творческого союза художников России Екатериной Ульяновой и членом Союза коллекционеров России Алексеем Ульяновым узнают о чайных традициях в нашей стране.
Вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой телеведущей Марией Киселевой зрители посмотрят фильм «Под двумя небесами», премьера которого состоялась на Международной выставке-форуме «Россия». Он посвящен искусству синхронного плавания, объединяющему спорт и творчество. Героями картины стали чемпионки мира и Олимпийских игр. После показа состоится беседа-обсуждение, участники которой узнают, как добиться успеха в синхронном плавании.
На лекции-беседе «Три сестры» все желающие смогут поговорить о живописи с дочерьми акварелиста Сергея Андрияки — художницами Елизаветой, Софьей и Марией.
На встрече «Особенности советской любви в осенний, зимний и другие периоды» зрителей ждут для разговора о российском кинематографе с сотрудником Госфильмофонда России Сергеем Лаврентьевым, киноведом и кинокритиком.
Вечером на площадке состоится презентация книги Николая Носова «Кванты смеха. Иронические юморески», выпуск которой приурочен к 115-летию со дня рождения писателя. Отрывки из нее прочтут артисты театра «Сфера» Екатерина Ишимцева, Павел Гребенников и Илья Ковалев. Модератор — телеведущий, актер театра и кино Никита Пименов.
До 20:00 на празднике будет работать почтовая зона. Гости смогут написать послание на открытке и отправить его своим близким и родным в любую точку мира.
Сыграть в волейбол и научиться чеканке мяча
До 18:00 на территории музея-заповедника будут проходить народные забавы и развлекательные игры на сплочение и ловкость.
Члены спортивного общества «Динамо» научат всех желающих играть в волейбол. А для тех, кто хочет освоить чеканку мяча, мастер-класс проведут тренеры школы футбольного фристайла и футбольной техники — пятикратный чемпион России, победитель российских и международных соревнований Анатолий Янчев, призер международных турниров Валерий Чурбанов, призер и чемпион российских турниров Александр Мельников.