Стюардесса из Новосибирска вышла в полуфинал престижного конкурса

Валерия 23-летняя представительница чартерной авиакомпании России AZUR air. Она начала свою карьеру в авиации пять лет назад. Девушка рассказала, что выбрала эту профессию из-за своего активного образа жизни и любви к переменам. В настоящее время Валерия также обучается на логиста, увлекается музыкой и занимается спортом.