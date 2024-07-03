В Сибири покупатель пожаловался на магазин, который не выдал 1 рубль сдачи

В Красноярском крае покупатель пожаловался на магазин, который не выдал сдачу в размере 1 рубля. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.
Неприятная ситуация произошла в магазине «Командор» в 5-м микрорайоне Лесосибирска. На кассе супермаркета покупателю не выдали сдачу в размере 1 рубля при покупке оливкового масла.
Покупатель пожаловался администрации магазина, после чего сдачу отдали, а с кассиром провели профилактическую беседу.
После этого покупатель сообщил о произошедшем в Роспотребнадзор, специалисты которого объявили предостережение.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске строительный магазин, продававший опасные розетки, оштрафовали на 150 тысяч рублей.