Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сибири покупатель пожаловался на магазин, который не выдал 1 рубль сдачи

На кассе супермаркета в Лесосибирске покупателю не выдали сдачу в размере 1 рубля.

Источник: Freepik

В Красноярском крае покупатель пожаловался на магазин, который не выдал сдачу в размере 1 рубля. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Неприятная ситуация произошла в магазине «Командор» в 5-м микрорайоне Лесосибирска. На кассе супермаркета покупателю не выдали сдачу в размере 1 рубля при покупке оливкового масла.

Покупатель пожаловался администрации магазина, после чего сдачу отдали, а с кассиром провели профилактическую беседу.

После этого покупатель сообщил о произошедшем в Роспотребнадзор, специалисты которого объявили предостережение.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске строительный магазин, продававший опасные розетки, оштрафовали на 150 тысяч рублей.

торговля