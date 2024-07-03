В 12 населенных пунктах Зеленодольского района отключат газ

Жителей предупредили о мерах безопасности, связанных с отключением. Так, перед началом ремонтных работ они должны закрыть краны на опусках перед газовыми приборами. Перед запуском же необходимо проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе, а также обеспечить доступ специалистам.