На 6 самарских пляжах купаться не рекомендовано: список

«На 28 июля исследовано 20 проб воды водоемов в местах рекреации на санитарно-химические показатели, 41 проба — на микробиологические показатели, 32 пробы — на возбудители инфекционных заболеваний, 11 проб — на паразитологические показатели», — уточнили в управлении.
За период с 19 по 28 июня были выявлены несоответствующие пробы воды водоема по микробиологическим показателям на шести пляжах региона: городском пляже оз. Сакулино-1 Новокуйбышевска, а также на пляжах Самары (спуск ул. Советской Армии, 4 очередь набережной, Загородный парк, 2 очередь набережной, 1 очередь набережной).
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить купание на указанных пляжах.
В ведомстве отметили также, что возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, а качество песка соответствует гигиеническим требованиям.
«Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организации, эксплуатирующей пляж о необходимости проинформировать население, о неудовлетворительном качестве воды водоемов посредством установления аншлагов (черный шар или плакат “Купание запрещено”)», — отмечается в сообщении.