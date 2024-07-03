В Красноярске продолжается проект «Яркие БЕРЕГА»

В Красноярске завершился первый месяц работы летнего городского проекта «Яркие БЕРЕГА». Как поделились организаторы, в июне на площадках побывало более 132 тысяч жителей и гостей нашего города. Горожане отметили масштабные праздники — День защиты детей, День города и молодёжи. Красноярцы на различных площадках пели и танцевали с артистами города и края, смотрели кино и спектакли, участвовали в мастер-классах и занимались спортом.