В Красноярске продолжается проект «Яркие БЕРЕГА»

В Красноярске завершился первый месяц работы летнего городского проекта «Яркие БЕРЕГА». Как поделились организаторы, в июне на площадках побывало более 132 тысяч жителей и гостей нашего города. Горожане отметили масштабные праздники — День защиты детей, День города и молодёжи. Красноярцы на различных площадках пели и танцевали с артистами города и края, смотрели кино и спектакли, участвовали в мастер-классах и занимались спортом.
Также в первом летнем месяце проект «Яркие БЕРЕГА» побывал с гостевым выездом на территории озеро-парка Октябрьский.
На этом активности в Красноярске не заканчиваются. Нас ждёт насыщенный на мероприятия июль. Напомним, что проект проходит в городе каждую субботу лета. Рассказываем, какие мероприятия проекта «Яркие БЕРЕГА» запланированы в Красноярске в июле 2024 года.
Программа мероприятий проекта «Яркие БЕРЕГА» в Красноярске в июле 2024 года
6 июля на Ярыгинской набережной пройдёт День семьи, любви и верности;
13 июля состоится первый гостевой выезд проекта в Железнодорожный район — на набережную реки Кача;
20 июля эстафету подхватят Центральная набережная, а также парк Солнечная поляна, куда проект так же приедет впервые;
27 июля на Кировской набережной за сквером Энтузиастов пройдёт День русской культуры.
Более подробная программа совсем скоро появится на сайте «КП»-Красноярск, поэтому следите за обновлениями. В этом материале мы также оставим ссылку на запланированные в июле активности проекта «Яркие БЕРЕГА»-2024 в Красноярске.