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Власти Ростова-на-Дону предупредили о жаре до +42 градусов с 4 по 6 июля

В течение трех дней в Ростове сохранится жара до +40−42 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 88% 763 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Жара до +40−42 градусов ожидается в Ростове-на-Дону с 4 по 6 июля. В этот период всем следует быть особенно внимательными к своему здоровью — не перегреваться и пить больше воды, напомнили городские власти.

Также была опубликована памятка с советами, полезными во время летнего зноя:

— в жару лучше не выходить на улицу без необходимости, также не нужно долго находиться на солнце с 11 до 16 часов;

— необходимо носить одежду из натуральных тканей и головные уборы;

— рекомендуется пить от 1,5 до 3 литров в день, нельзя употреблять спиртные напитки;

— полезным будет легкое питание в виде овощей и фруктов;

— нужно держаться в тени, в помещениях с кондиционером и уменьшить физическую активность.

Внимание! Если кто-то рядом с вами потерял сознание от жары, необходимо вызвать скорую помощь, перенести пострадавшего в тень или прохладное помещение, приложить холодный компресс к голове. Также человека можно обернуть влажной простыней.

В любых экстренных случаях следует звонить на номер «112».