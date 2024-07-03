Власти Ростова-на-Дону предупредили о жаре до +42 градусов с 4 по 6 июля

Жара до +40−42 градусов ожидается в Ростове-на-Дону с 4 по 6 июля. В этот период всем следует быть особенно внимательными к своему здоровью — не перегреваться и пить больше воды, напомнили городские власти.
Также была опубликована памятка с советами, полезными во время летнего зноя:
— в жару лучше не выходить на улицу без необходимости, также не нужно долго находиться на солнце с 11 до 16 часов;
— необходимо носить одежду из натуральных тканей и головные уборы;
— рекомендуется пить от 1,5 до 3 литров в день, нельзя употреблять спиртные напитки;
— полезным будет легкое питание в виде овощей и фруктов;
— нужно держаться в тени, в помещениях с кондиционером и уменьшить физическую активность.
Внимание! Если кто-то рядом с вами потерял сознание от жары, необходимо вызвать скорую помощь, перенести пострадавшего в тень или прохладное помещение, приложить холодный компресс к голове. Также человека можно обернуть влажной простыней.
В любых экстренных случаях следует звонить на номер «112».