Семь населенных пунктов Хабаровского края пострадали от паводка

В Нанайском районе дежурят спасатели МЧС России по Хабаровскому краю — с момента прибытия бригады уровень воды поднялся на восемь сантиметров.

В Вяземском районе организована адресная помощь населению и лодочная переправа в селе Видное — другого способа передвижения временно нет. Дорогу подтопило, за сутки спасатели перевезли одиннадцать местных жителей, перенесли имущество из фельдшерско-акушерского пункта, чтобы оно не пострадало от воды.