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Семь населенных пунктов Хабаровского края пострадали от паводка

Обильные осадки спровоцировали резкий подъем воды в реках Хабаровского и Нанайского районов. Гидрологи прогнозируют, что уровень продолжит расти.

Источник: МЧС РФ

Обильные осадки спровоцировали резкий подъем воды в реках Хабаровского и Нанайского районов. Гидрологи прогнозируют, что уровень продолжит расти.

В Нанайском районе дежурят спасатели МЧС России по Хабаровскому краю — с момента прибытия бригады уровень воды поднялся на восемь сантиметров.

В Вяземском районе организована адресная помощь населению и лодочная переправа в селе Видное — другого способа передвижения временно нет. Дорогу подтопило, за сутки спасатели перевезли одиннадцать местных жителей, перенесли имущество из фельдшерско-акушерского пункта, чтобы оно не пострадало от воды.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в семи населенных пунктах трех муниципальных образований подтоплено 12 частных домов (село Уни Нанайского района), 87 приусадебных участков (села Видное, Кедрово, Кукелево Вяземского района, Арсеньево Нанайского района), 33 земельных участка (села Забайкальское Вяземского района и Лончаково Бикинского района). В воде находятся шесть участков внутрипоселковых дорог и один участок межпоселковой дороги в селе Верхняя Манома Нанайского района.

Напомним, в Вяземском районе Хабаровского края объявлен режим ЧС.