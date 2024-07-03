Нижегородцы могут работать меньше в жару

Рабочий день должен сократиться из-за жары. О нормах СанПин нижегородцам напоминает главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в соцсети.
Если на рабочем месте воздух разогрелся до 28,5 градусов, работодатели обязаны отпустить сотрудников домой на час раньше.
«При +29 градусах работать в офисе можно не более 6 часов, при +30 рабочий день будет 5-часовым, — написал Алексей Никонов. — Если прогреется до +30,5 — рабочий день продлится 4,5 часа».
По данным Роспотребнадзора, в сильную жару работоспособность человека снижается на 10−35%.
Определенные ограничения существуют и для холодного времени года. Если наступила осень, отопления в офисе нет и решить эту проблему в коллективе не получается, можно обратиться за помощью в профсоюз, службу охраны труда или даже инспекцию по труду.
Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что сильная жара установится 3 — 4 июля в Нижнем Новгороде. В такую погоду медики советуют следить за питьевым режимом пожилых родственников.