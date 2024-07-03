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Красноярский «Спортэкс» закрыли на 4 месяца на модернизацию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Большое обновление центра пройдет с июля по октябрь.

Источник: НИА Красноярск

С начала июля в Красноярске закрывают «Спортэкс» на модернизацию. Центр экстремальных видов спорта обновят. Изменится входная группа, ресепшен и гардероб. Появится зона ожидания с диванами. Отремонтируют фигуры для выполнения трюков, на витражных окнах появится тонировка.

На третьем этаже центра «Спортэкс» сделают детский уголок и зону для досуга, у посетителей будет возможность поиграть в приставку и понаблюдать, как их дети тренируются.

Новые санузлы, душевые и раздевалки также появятся в центре. Будет произведена замена кафеля, сантехники, потолка и освещения. Об этом написал в своём телеграм-канале руководитель агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития региона Виктор Коломиец.

Модернизация стала возможной благодаря программе комплексного развития молодёжной политики в субъектах «Регион для молодых».

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